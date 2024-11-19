Emekçiden Meclis’e ‘vergi’ çıkarması
Yıllardır “vergide adalet” isteyen işçi konfederasyonları bugün ve yarın Meclis’te görüşmelerde bulunacak. Konfederasyonlar, vergi diliminde ilk basamağın yüzde 10 olması, temel harcamalarda KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi hatta sıfırlanması gibi taleplerini doğrudan siyasi partilere iletecek.
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK başkanları vergi konusunda hazırlanan ortak talepleri siyasi partilere iletecek. Sendikalar yıllardır gelir vergisi dilimlerini asgari ücret ile karşılaştırıyor. Gelir vergisi tarifesinin ilk basamağı AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında asgari ücretin 17 katıydı.
Bu oran yıllar içinde düştü. Son yıllarda 5 katına kadar geriledi. Emekçinin sırtındaki vergi yükü arttı. Görüşmelerde bu duruma da dikkat çekilecek. İşçi konfederasyonları işçilerin yılbaşında aldıkları ücreti, vergiler nedeniyle yılın ikinci yarısında alamadıklarına, emekçinin eline daha az ücret geçtiğine dikkat çekiyor.
İşçi konfederasyonları, gelir vergisi tarifesinde her yıl açıklanan yeniden değerleme oranına göre güncelleme yapılmasını da talep edecek. Emekçilerin ailesiyle birlikte yaşamını sürdürebilmesi için yapacağı eğitim, sağlık, kira, ulaşım gibi temel ve zorunlu harcamalarının gelir vergisinden istisna tutulması da talepler arasında yer alıyor.
Konfederasyonlar, zorunlu temel harcamaların tüketiminden alınan KDV’nin de yüzde 1’e indirilmesini istiyor. Temel tüketim mallarından alınan KDV’nin sıfırlanması, yurttaşın belini büken dolaylı vergilerin payının azaltılması da talep ediliyor.
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