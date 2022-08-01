Sendikalı olan 100’e yakın işçi tazminatsız işten atıldı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:41

Düzce’de pompa ve yangın söndürme sistemleri üreten Mas-Daf fabrikasında işçiler Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlendi. Çalışma Bakanlığı’na yapılan başvuru sonrası sendika fabrika çoğunluğu örgütleyerek yetkili olduğuna dair belge aldı. Ancak işveren Çalışma Bakanlığı’nın verdiği belgeye itiraz davası açtı. 1 yıl süren dava hâlâ sonuçlanmayınca işçiler sendikanın tanınması için mesaiden sonra fabrikada kalmaya başladı. Üretim devam ederken vardiya saatlerinden sonra ise fabrikada bekleyiş sürdü.

"İŞE İADE DAVASI AÇACAĞIZ"

Bu sabah ise işveren, eyleme katılan 100'e yakın işçiyi ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadıkları’ gerekçesiyle tazminatsız işten çıkardı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Talat Çelik 61 işçinin işten çıkarıldığını tespit ettiklerini, sayının artacağını söyledi. Çelik “Burada örgütlenme çalışmamızı 12 yıldır devam ettiriyoruz. 2011 yılında da 112 işçi arkadaşımız sendikamızda örgütlendikleri için işten atılmıştı. Şimdi de benzer bir yönteme başvuruyorlar. Biz işe iade davamızı açacağız ve sendikal örgütlülüğümüze sahip çıkacağız. İşçi arkadaşlarımız öfkeli” dedi.