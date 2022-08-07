Sendikalı oldukları için çıkarılan emekçiler 13 gündür eylemde!

İstanbul Esenyurt’ta bulunan Sunny Atmaca Bilgisayar’da sendikal faaliyetleri nedeniyle işten atılan Özçelik-İş Sendikası üyesi işçiler fabrika önünde 13 gündür eylemde.

Cengiz Karagöz
07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00
Sendikalı oldukları için çıkarılan emekçiler 13 gündür eylemde!
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20 işçinin işten atıldığı, 60 işçinin izne çıkarıldığı fabrikada emekçiler işe geri iade edilene kadar direnişlerini sürdüreceklerini belirtti.

İşverenlerin işçilerin örgütlenme iradesine saygı göstermediğini belirten Özçelik-İş Sendikası İstanbul 1 No’lu Şube Sekreteri Mehmet Bozkurt, “Sunny Atmaca Bilgisayar işçileri sendikamızda örgütlendiler. Sendikamız çoğunluk yetki tespit belgesini aldı. Ancak işveren işçilerin haklarına saygı göstermiyor. Bakanlıktan yetki onayı geldikten iki gün sonra 20 kişiyi işten attılar. Emekçiler işlerine geri dönene kadar buradayız” dedi. 


İstanbul Esenyurt İşçi

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