Emekçiler sordu: Madem zarar ediyor, 12 firma ihale için neden dosya aldı?

Yayınlanma: 02.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2025 - 04:00

İktidarın özelleştirmeden geri adım atmaması üzerine yeniden eyleme başlayan işçiler, hem santral hem maden sahalarında kurdukları çadırda bekliyor. Bir yandan da santral ve madenlerde üretim devam ediyor.

Çalışmaya giden işçi, vardiyası bittikten sonra yeniden çadırlara geliyor. Çayırhan işçilerine başka yerlerde çalışan emekçilerin desteği de sürüyor. Erteleme ya da iptal kararı alınmazsa santralın özelleştirme ihalesi 4 Mart’ta yapılacak.

AKÇUL TABURCU EDİLDİ

Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan, “Çayırhan’da santral ve maden sahalarının zarar ettiği gerekçesiyle özelleştirileceği” söyleminin de gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları anlattı: “Kesinlikle zarar etmiyor. Santrala da yatırım yapıldı zaten. Madem zarar ediyormuş Türkiye’nin en büyük firmaları neden burayı almak için bu kadar istekli? Çünkü burası kâr ettiği için almak istiyorlar. Zarar ediyor olsa 12 tane firma ihaleye girmek için dosya alır mı? Bir 12 firma dosya aldı diyorlar, bir 7 firma dosya aldı diyorlar. Zarar etse 12 tane firma buraya talip olur mu? Adam zarar eden bir işyerini neden alsın?”

Öte yandan yeni eylemlerin ilk gününde fenalaşan Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul’un hastaneden taburcu edildiği ancak doktorların evde istirahat etmesini istediği öğrenildi. Bu nedenle bakanlıklarla görüşmeleri Tes-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu yürütüyor.

'BU KRİZİN YÜKÜNÜ PATRONLAR ÖDESİN'

YUM Brands’in Türkiye’deki iş ortağı İş Gıda ile anlaşmasını iptal etmesi sonrası işsiz kalan KFC ve Pizza Hut işçileri, hakları için eylemlerini sürdürüyor. Tazminatlarını ve iki aylık ücretlerini alamayan emekçiler, dün bu kez Eskişehir’deki restoranların önünde eylem yaptı. İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Esra Özdemir, şunları vurguladı: “6 bin işçi iki aydır son bir ürün kalana kadar çalıştığımız KFC ve Pizza Hut restoranlarından maaş alamıyoruz. Ev kirası, faturalar, banka kredileri, okul masrafları derken borçlar uzayıp gidiyor. Bu krizin yükünü işçiler değil patronlar ödesin.