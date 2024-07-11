Emekçinin gözü hükümette!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 04:00

İktidardan 10 talepte bulunan Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğinde hükümetin tavrı belirleyici olacak. Üç konfederasyondan yöneticilerin katılımı ile oluşturulan ortak komisyonda, talepler karşılık bulmazsa bölgesel ve merkezi mitinglerle demokratik hakların kullanılması, taleplerin dile getirilmesi konuşulmuştu.

Yapılan ortak açıklamanın ardından hükümetin bu talepleri yerine getirmek için ne gibi adımlar atacağı beklenecek. Makul bir süre beklenecek. Ancak hükümetten bir adım gelmezse yeniden bir araya gelinecek ve eylem takvimi belirlenecek. Oluşturulan komisyonun önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelebileceği belirtiliyor. Hükümet adım atmazsa önce bölgelerde sonra Ankara’da açıklamalar yapılması gündemde. Sendikalarda, bunun için çok beklememek gerektiği yorumları yapılıyor. Bu süreçte hükümetle görüşme de gündemde olacak.