Emekçiye fark çare değil

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

Memur ile memur emeklileri için 5 ayda yüzde 7’ye yakın oranda enflasyon farkı oluşurken, kök aylıklarda ya da “en düşük aylıkta” bir düzenleme yapılmazsa milyonlarca emekli de temmuzda “sıfır zam” almış olacak.

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretliye ise ara zam yapılmayacak. Memur ile memur emeklilerine bu yılın başında yüzde 15 sözleşme zammı verilmişti. Beş aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu.

Enflasyon farkında kesin rakam haziran verileriyle ortaya çıkacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışlar da altı aylık enflasyona göre yapılıyor. Şu anda en düşük emekli aylığı 10 bin lira.

Temmuzda yapılacak zam kök aylıklara olacak. 4 milyona yakın emeklinin maaşı kök aylık altında. Bu durumda emekli “sıfır zam” almış olacak.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, uygulanan sıkılaşma politikalarının ve faiz artırımlarının; enflasyonu düşürme hedefi yle gerçekleştirilse de, üretim ve yatırım alanını olumsuz etkilediğni söyledi.

Yalçın, enfl asyonun nedeninin “emekçiler-emekliler” gibi gösterilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

