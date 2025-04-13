Yayınlanma: 13.04.2025 - 14:04

Güncelleme: 13.04.2025 - 14:04

2025 Ocak ayında SSK, Bağkur emekliye zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplanmış, en düşük emekli maaşı da 14.469 TL'ye yükseltilmişti. 2025 Temmuz ayında yeniden belirlenecek emekli maaşları için 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Peki, Emekli ara zammı ne kadar olacak? 2025 Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar?

EMEKLİLERİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 oldu.

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak hesaplandı.

İşte 3 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,06

3 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,06

Memur enflasyon farkı: Yüzde 3,83

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

Memur zammı: Yüzde 9,02

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz'da emekli maaşı zam oranı yüzde 15 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 639 TL'ye yükselecek.

Zam oranı yüzde 16 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 784 TL'ye yükselecek.

Zam oranı yüzde 17,91 olursa en düşük emekli maaşı 17 bin 60 TL'ye ulaşacak.