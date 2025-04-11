Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?
Haber Merkezi
11 Nisan 2025 Cuma, 14:09
Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Mart ayında brüt mevduat faizi yıllık bazda yüzde 39,18 oranında artış gösterdi ve 53 ay sonra ilk kez enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) attığı adımlar sonrası bankalar, mevduat faiz oranlarında yukarı yönlü düzenlemelere gitti. Bu gelişme, vadeli mevduat hesaplarını yeniden gündeme taşırken, yüksek getiri arayışındaki tasarruf sahipleri için avantajlı bir ortam sundu.

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

FAİZ ORANLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

TCMB’nin mart ayındaki kararları ve verdiği para politikası sinyalleri, nisan ayının ikinci haftasında mevduat piyasalarında belirgin bir etki yarattı. Bankalar arası rekabetin de etkisiyle faiz oranlarında artış hız kazandı.

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Özellikle yüklü miktarda birikimlerini vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler için faiz oranları cazip hale geldi. Nisan ortası itibarıyla bazı bankalarda faiz oranları yüzde 50 seviyesine ulaştı.

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

YATIRIMCILAR YENİ HESAPLAMALAR YAPIYOR

Faiz oranlarındaki bu artış, yatırımcıların ilgisini yeniden vadeli hesaplara yönlendirirken, tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için yeni stratejiler oluşturma gereğini de beraberinde getiriyor.

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Özellikle 1 milyon TL gibi yüksek meblağlarda yapılan yatırımlar, aylık getiriler açısından dikkat çekici artışlar sağlıyor. Faiz oranlarının yüzde 50 seviyelerine yükselmesiyle birlikte, Türk Lirası cinsinden önemli bir aylık kazanç elde edilebiliyor.

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Yatırımcılar açısından en uygun zamanlamayı belirlemede, bankaların sunduğu faiz oranları belirleyici rol oynayacak. Mevduat faizlerindeki bu yükseliş, yüksek getiri potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Peki, faiz oranları yüzde 50’ye dayanmışken 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Net Kazanç: 26 bin 454 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 454 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 32 bin 416 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 416 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 33 bin 906 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 906 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 34 bin 279 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 279 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 34 bin 279 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 279 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46,5

Net Kazanç: 34 bin 652 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 652 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 35 bin 24 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 24 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ING

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 35 bin 24 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 24 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 36 bin 142 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 36 bin 142 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 37 bin 260 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 37 bin 260 TL

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