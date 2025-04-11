Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Mart ayında brüt mevduat faizi yıllık bazda yüzde 39,18 oranında artış gösterdi ve 53 ay sonra ilk kez enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) attığı adımlar sonrası bankalar, mevduat faiz oranlarında yukarı yönlü düzenlemelere gitti. Bu gelişme, vadeli mevduat hesaplarını yeniden gündeme taşırken, yüksek getiri arayışındaki tasarruf sahipleri için avantajlı bir ortam sundu.