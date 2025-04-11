Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?
Mart ayında brüt mevduat faizi yıllık bazda yüzde 39,18 oranında artış gösterdi ve 53 ay sonra ilk kez enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) attığı adımlar sonrası bankalar, mevduat faiz oranlarında yukarı yönlü düzenlemelere gitti. Bu gelişme, vadeli mevduat hesaplarını yeniden gündeme taşırken, yüksek getiri arayışındaki tasarruf sahipleri için avantajlı bir ortam sundu.
FAİZ ORANLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
TCMB’nin mart ayındaki kararları ve verdiği para politikası sinyalleri, nisan ayının ikinci haftasında mevduat piyasalarında belirgin bir etki yarattı. Bankalar arası rekabetin de etkisiyle faiz oranlarında artış hız kazandı.
Özellikle yüklü miktarda birikimlerini vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler için faiz oranları cazip hale geldi. Nisan ortası itibarıyla bazı bankalarda faiz oranları yüzde 50 seviyesine ulaştı.
YATIRIMCILAR YENİ HESAPLAMALAR YAPIYOR
Faiz oranlarındaki bu artış, yatırımcıların ilgisini yeniden vadeli hesaplara yönlendirirken, tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için yeni stratejiler oluşturma gereğini de beraberinde getiriyor.
Özellikle 1 milyon TL gibi yüksek meblağlarda yapılan yatırımlar, aylık getiriler açısından dikkat çekici artışlar sağlıyor. Faiz oranlarının yüzde 50 seviyelerine yükselmesiyle birlikte, Türk Lirası cinsinden önemli bir aylık kazanç elde edilebiliyor.
Yatırımcılar açısından en uygun zamanlamayı belirlemede, bankaların sunduğu faiz oranları belirleyici rol oynayacak. Mevduat faizlerindeki bu yükseliş, yüksek getiri potansiyeliyle dikkat çekiyor.
Peki, faiz oranları yüzde 50’ye dayanmışken 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35,5
Net Kazanç: 26 bin 454 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 454 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 32 bin 416 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 416 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 33 bin 906 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 906 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 34 bin 279 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 279 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 34 bin 279 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 279 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46,5
Net Kazanç: 34 bin 652 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 652 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 35 bin 24 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 24 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 35 bin 24 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 24 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 36 bin 142 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 36 bin 142 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 37 bin 260 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 37 bin 260 TL
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