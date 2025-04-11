2025-YDUS 1. Dönem başvuruları başladı mı? 2025 YDUS başvuru ücreti ne kadar? YDUS başvuruları nasıl yapılır?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte başladı. Peki, 2025-YDUS 1. Dönem başvuruları başladı mı? 2025 YDUS başvuru ücreti ne kadar? YDUS başvuruları nasıl yapılır?

2025-YDUS 1. Dönem başvuruları başladı mı? 2025 YDUS başvuru ücreti ne kadar? YDUS başvuruları nasıl yapılır?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 18:41

Önümüzdeki aylarda uygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için adaylar, başvuru ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, 2025-YDUS 1. Dönem başvuruları başladı mı? 2025 YDUS başvuru ücreti ne kadar? YDUS başvuruları nasıl yapılır?

YDUS 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-YDUS 1. Dönem) 25 Mayıs 2025 tarihinde yapılacağı açıklandı.

YDUS 1. DÖNEM SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

Sınav başvuru süreci, 9 ile 16 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

YDUS 1. DÖNEM SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 9 Nisan 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

2025 YDUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS/1 başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre YDS başvuru ücreti 750 TL olarak duyuruldu. 


Etiketler: #YDUS #Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı #ÖSYM BAŞVURU

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