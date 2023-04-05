Emekli aylıkları ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
Binlerce yurttaş, emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Peki, Emekli aylıkları ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini duyurdu. Binlerce yurttaş, emekli aylıklarını ve ikramiyelerini ne zaman alabileceğini merak ediyor. ''Emekli maaşı ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?'' soruları çoğunlukla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük emekli aylığını 7 bin 500 TL oldu.
EMEKLİLERE BAYRAM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
Emeklilere 2 bin TL bayram ödemesi yapılacak.
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