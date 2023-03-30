En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı ne kadar olacak?

Yurttaşlar, uzun zamandır emekli maaşına zam yapılmasını bekliyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere bayram ödemeleri ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 23:39
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı ne kadar olacak?
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En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı uzun zamandır merak ediliyordu. TBMM Genel Kurulunda İstiklal madalyası verilmiş bulunan vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında kanun ile bazı kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edildi. Diğer taraftan, emeklilere yapılacak olan bayram ödemesi de merak ediliyor. Emekli maaşı alan yurttaşlar, ''En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere bayram ödemeleri ne kadar olacak?'' sorularını aratıyor. İşte ayrıntılar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığını 7 bin 500 TL'ye çıkaran teklif kabul edildi.

EMEKLİLERE BAYRAM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Emeklilere 2 bin TL bayram ödemesi yapılacak.

 



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