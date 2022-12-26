Emekli bakanlık kapısında: 'Seyyanen zam istiyoruz'

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Asgari ücretin temmuz ayına göre yüzde 54, geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 artırılmasının ardından gözler diğer ücretlere çevrildi. Memur ve emekliler maaşlarına gelecek zammı bekliyor. Yüzdeli zamların haksızlık olduğunu belirten emekliler seyyanen zam istiyor.



İktidarın 20 yılında asgaru ücret ile emekli maaşları arasında uçurumun oluştuğunu belirten Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, “2002’de net asgari ücret 184 lirayken, en düşük emekli aylığı 252 liraydı. Yani en düşük emekli aylığı bile asgari ücretin üzerindeydi” dedi. Bugün asgari ücret 8 bin 506 TL olurken en düşük emekli aylığının 3 bin 500 TL olduğunu hatırlatan Kazım Ergün, en düşük maaşın asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini bildirdi.

(Kazım Ergün)



“2022 yılı kâbus gibi geçti, pandemiyi bile mumla arattı” diyen Ergün, “Emekliler gerçekten çok zor durumda. Biz yüzdeli zamların zengin fakir arasındaki makası daha da açtığını biliyoruz. Bu nedenle insanlık onuruna yakışır seyyanen zam istiyoruz” dedi.

Taleplerini bakanlığa aktarmak için girişimlerde bulunduklarını da söyleyen Ergün, henüz bir dönüş alamadıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanlığın kapısını aşındıracağız. Oradan alacağımız aksiyona göre eyleme geçmeyi de planlıyoruz. Önce resmi kurumlara halimizi anlatmak istiyoruz. Resmi enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmamakla birlikte her ay artmaya devam ettiğini biliyoruz. Emekliler açlık sınırının altında çok kötü şartlarda ayakta kalmaya çalışıyor. Bu ülkeye yıllarca emek vermiş insanlar olarak en azından asgari ücreti hak ediyoruz.”