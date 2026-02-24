Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin gündemindeki başlıkları değerlendirdi. Erdursun, bayram ikramiyesi, EYT düzenlemesi ve kademeli emeklilik konularına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BAYRAM İKRAMİYESİ TARTIŞMASI

Bayram ikramiyesi uygulamasının 2018’de başladığını anımsatan Erdursun, ilk etapta her bayram için 1.000 TL olarak ödenen tutarın ilerleyen yıllarda 2 bin TL’ye, ardından 3 bin TL’ye ve son olarak 4 bin TL seviyesine yükseltildiğini belirtti. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle ikramiyenin alım gücünde ciddi düşüş yaşandığını ifade etti.

Geçmiş yayınlarında da bu konuya dikkat çektiğini vurgulayan Erdursun, "Olması gereken rakam aslında bayramlarda birer bayram, iki bayramda birer normal emekli aylığı şeklinde ödenmesi gerekiyor. Ama bayram ikramiyesi öyle olmayacak" dedi.

ZAM ORANINA İLİŞKİN BEKLENTİ

Mevcut veriler ışığında artış oranının yüzde 25–30 aralığında olacağını öngören Erdursun, bayram ikramiyesinin 5 bin TL ya da 5 bin 500 TL seviyesinde belirlenebileceğini dile getirdi.

Erdursun "Büyük ihtimalle ya yüzde 25 5 bin TL ya da yüzde 25 5 bin 500 TL olacak gibi gözüküyor. Bu aralarda yüzde 25–30 arasında bir artışla bayram ikramiyesi belirlenecek" ifadelerini kullanırken, bayram ikramiyesinin dul ve yetim aylığı alanlara hisse oranlarına göre ödeneceğini de hatırlattı.

Her bayram öncesinde ikramiye konusunun yeniden gündeme geldiğini belirten Erdursun, enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emekli aylıklarına ilişkin tartışmaların da yeniden başlayacağını söyledi.

DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Yıl sonuna doğru düşük emekli aylıkları ve aylık hesaplama sistemine yönelik bir hazırlık yürütüldüğünü aktaran Erdursun, "Çalışma Bakanlığı şu anda düşük emekli aylıkları ile ilgili, emekli aylığı hesaplamaları ile ilgili çalışmalar yapıyor diye biraz daha zaman kazanılarak 2027’ye ulaşılmaya çalışılıyor" dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE Mİ?

EYT düzenlemesinin ardından 5 bin prim günü şartında değişiklik olup olmayacağına dair soruları da yanıtlayan Erdursun, yeni bir adım beklemediğini ifade etti:

Bakın EYT yasası çıktı. Bundan sonra 5 bin gün yaş şartı dışında 5 bin günle 5975’in değişme şansı yok

3600 günle kısmi emeklilikte kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşını beklemesi gerektiğini anımsatan Erdursun, kademeli emeklilik konusunun şu aşamada hükümetin gündeminde yer almadığını vurguladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Bayram ikramiyesinin kesin tutarının, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Erdursun, süreci aktaracaklarını belirterek, "Bugün ya da yarın öğreneceğiz. 4 bin liradan kaç lira olacak, hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.