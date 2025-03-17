Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesi Meclis'te: Zam ve yeni yasa teklifleri görüşülüyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada emeklileri ilgilendiren bayram ikramiyesi artışı ve Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki değişiklikleri ele alacak. Ayrıca, Kartalkaya’daki otel yangını ve yapay zeka konularında önemli toplantılar gerçekleştirilecek.

Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesi Meclis'te: Zam ve yeni yasa teklifleri görüşülüyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:34

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), haftaya emeklileri ilgilendiren bayram ikramiyesi artışı ve Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki değişikliklerle başlıyor. Meclis komisyonları ise Kartalkaya’daki otel yangını ve yapay zeka alanında kritik toplantılar yapacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ

Bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik yasa teklifi, Genel Kurul’da görüşülecek. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, emekliler bayram öncesinde zamlı ikramiye alacak. Ödemelerin mart ayının son haftasında hesaplara yatırılması planlanıyor.

KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU'NDA CEZALAR ARTIYOR

Karayolları Taşıma Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle, biletsiz yolcu taşıyanlara ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlara yüksek idari para cezaları uygulanacak. Yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren acentelere de ağır cezalar verilecek.

DOĞUM YARDIMLARINDA YENİ DÜZENLEME

Aynı yasa teklifinde, doğum yardımlarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Yeni yasayla, belirli tarihten sonra doğan çocuklar için tek seferlik ya da aylık ödeme yapılacak. Yardım miktarı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

KOMİSYONLAR YANGIN VE YAPAY ZEKAYI ELE ALACAK

Meclis komisyonları, Kartalkaya’daki otel yangını ile ilgili olarak bakanlık yetkilileri ve akademisyenleri dinleyecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak. Siyasi partilerin grup toplantıları da hafta içinde gerçekleştirilecek.


Etiketler: #TBMM #bayram ikramiyesi #Genel Kurul #Komisyon

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