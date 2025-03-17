Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet giderek artıyor. Emekliler, kendileri için en avantajlı teklifi sunan bankayı tercih etmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bankalar ise cazip fırsatlarla müşteri çekmeye çalışıyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi
17 Mart 2025 Pazartesi, 10:24
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Yaklaşık 16 milyon emekli için bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. 

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler, maaşlarını taşıyacakları bankayı seçerken sundukları nakit promosyon ve ek fırsatları dikkatle inceliyor. 

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları:

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

AKBANK

  • 10 bin TL'ye kadar olan maaşlara: 6 bin 250 TL
  • 10 bin TL – 15 bin TL arası: 10 bin TL
  • 15 bin TL – 20 bin TL arası: 12 bin 500 TL
  • 20 bin TL ve üzeri: 15 bin TL
  • Ek olarak 2 bin 500 TL chip-para ödülü
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İŞ BANKASI

  • 0 – 9 bin 999 TL arası: 5 bin TL (Ek fırsatlarla 7 bin TL)
  • 10 bin TL – 14 bin 999 TL arası: 8 bin TL (Ek fırsatlarla 10 bin TL)
  • 15 bin TL – 19 bin 999 TL arası: 10 bin TL (Ek fırsatlarla 12 bin TL)
  • 20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL (Ek fırsatlarla 14 bin TL)
  • Arkadaşını davet edenlere 1.500 TL MaxiPuan
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ING

  • 0 – 9 bin 999 TL arası: 6 bin 250 TL (Ek fırsatlarla 16 bin 250 TL)
  • 10 bin TL – 14 bin 999 TL arası: 10 bin TL (Ek fırsatlarla 20 bin TL)
  • 15 bin TL – 19 bin 999 TL arası: 12 bin 500 TL (Ek fırsatlarla 22 bin 500 TL)
  • 20 bin TL ve üzeri: 15 bin TL (Ek fırsatlarla 25 bin TL)
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

YAPI KREDİ

  • 20 bin TL'ye varan nakit promosyon
  • Şubeye gitmeden maaş taşıma imkanı
  • Ücretsiz EFT ve havale
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK

  • 0 – 9 bin 999 TL arası: 5 bin TL
  • 10 bin TL – 14 bin 999 TL arası: 8 bin TL
  • 15 bin TL – 19 bin 999 TL arası: 10 bin TL
  • 20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
  • Ek olarak mobil uygulama ve kredi kartı kullanımıyla 4 bin TL'ye kadar ek promosyon
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

HALKBANK

  • 10 bin TL – 14 bin 999 TL arası: 8 bin TL
  • 15 bin TL – 19 bin 999 TL arası: 10 bin TL
  • 20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ZİRAAT BANKASI

  • 12 bin TL'ye varan promosyon
  • 3 yıllık peşin ödeme imkanı
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

QNB

  • 15 bin TL'ye varan nakit promosyon
  • Yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 16 bin 200 TL'ye varan avantaj
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ŞEKERBANK

  • 0 – 9 bin 999 TL arası: 5 bin TL
  • 10 bin TL – 14 bin 999 TL arası: 8 bin TL
  • 15 bin TL – 19 bin 999 TL arası: 10 bin TL
  • 20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

GARANTİ BANKASI

  • 10 bin TL'ye kadar: 6 bin 250 TL
  • 10 bin TL – 15 bin TL arası: 10 bin TL
  • 15 bin TL – 20 bin TL arası: 12 bin 500 TL
  • 20 bin TL ve üzeri: 15 bin TL
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankaların sunduğu promosyon tutarları ve ek fırsatlar, emeklilerin tercihini belirlemede önemli bir rol oynuyor. Bankalar, müşteri kazanımı için rekabeti artırmaya devam ediyor.

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