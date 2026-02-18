Emekli bayram ikramiyesi için 3 senaryo: Kim, hangi hisse oranıyla ne kadar alacak?

Yeni yıl maaş artışlarının netleşmesinin ardından emekliler için gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümet kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde üç farklı tutar konuşuluyor.

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 5 bin TL, 5 bin 500 TL ya da 6 bin TL seviyesinde olabileceği ifade ediliyor.

MAAŞ ZAMLARI SONRASI İKRAMİYE GÜNDEMDE

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 12,19 oranında artırılırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18,60 zam yapıldı.

Düzenleme kapsamında en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin TL’ye yükseltilirken, en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 TL oldu. Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı da memur emeklilerine uygulanan artış oranına eşitlendi.

MASADA ÜÇ FARKLI SENARYO

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, zamlı maaş ödemelerinin başlamasıyla birlikte bayram ikramiyesinde üç farklı seçenek öne çıktı.

5 bin TL olması halinde emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 10 bin TL alacak.

olması halinde emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam alacak. 5 bin 500 TL seçeneğinde iki bayram için toplam ödeme 11 bin TL ’ye yükselecek.

seçeneğinde iki bayram için toplam ödeme ’ye yükselecek. En güçlü ihtimal olarak değerlendirilen 6 bin TL senaryosunda ise toplam ödeme 12 bin TL olacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesinden;

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri,

Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar,

Sürekli iş göremezlik geliri sahipleri,

65 yaş aylığı alanlar,

Şehit yakınları ve gaziler,

Dul ve yetim aylığı alanlar yararlanacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara yapılacak ödemeler, maaş hisseleri oranında belirlenecek.

HİSSE ORANINA GÖRE ÖDEME TUTARLARI

5 bin TL senaryosunda;

Yüzde 75 hisse için 3 bin 750 TL ,

hisse için , Yüzde 50 hisse için 2 bin 500 TL ,

hisse için , Yüzde 25 hisse için 1.250 TL ödeme yapılacak.

5 bin 500 TL seçeneğinde;

Yüzde 75 hisse için 4 bin 125 TL ,

hisse için , Yüzde 50 hisse için 2 bin 750 TL ,

hisse için , Yüzde 25 hisse için 1.375 TL ödenecek.

6 bin TL senaryosunda ise;

Yüzde 75 hisse için 4 bin 500 TL ,

hisse için , Yüzde 50 hisse için 3 bin TL ,

hisse için , Yüzde 25 hisse için 1.500 TL ödeme yapılacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Ramazan Bayramı’nın 20–24 Mart tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle ilk ikramiyenin 9–14 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı öncesinde ise ödemelerin 18–23 Mayıs tarihleri arasında yapılabileceği belirtiliyor.

İkramiyelerin, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına tahsis numarasına göre kademeli şekilde yatırılması planlanıyor.

Resmi açıklama henüz gelmezken, kulislerde konuşulan üç farklı senaryo milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Ekonomik koşullar ve artan yaşam maliyetleri dikkate alındığında, en yüksek senaryoda dahi alım gücündeki artışın sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.