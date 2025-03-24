Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor!
Ramazan bayramı ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. İlk etapta belirlenen tutar ödenecek, farklar ise yasal süreç tamamlandıktan sonra hesaplara yatırılacak.
Ramazan bayramı öncesinde emeklilere ödenecek ikramiyeler için takvim netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.
İLK AŞAMADA 3 BİN LİRA ÖDENECEK
Emekliler bu yıl bayramda toplamda 4 bin lira ikramiye alacak. Ancak, ilk olarak 3 bin lira hesaplara yatırılacak. Geri kalan tutarın ödenmesi yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gerçekleşecek.
ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI
SSK emeklileri için ödemeler üç gün boyunca tahsis numarasına göre yapılacak. Bağ-Kur emeklileri 27 Mart’ta, Emekli Sandığı kapsamında maaş alanlar ise 28 Mart’ta ikramiyelerini alacak.
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