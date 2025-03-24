Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:53

Güncelleme: 24.03.2025 - 09:53

Ramazan bayramı öncesinde emeklilere ödenecek ikramiyeler için takvim netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

İLK AŞAMADA 3 BİN LİRA ÖDENECEK

Emekliler bu yıl bayramda toplamda 4 bin lira ikramiye alacak. Ancak, ilk olarak 3 bin lira hesaplara yatırılacak. Geri kalan tutarın ödenmesi yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gerçekleşecek.

ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

SSK emeklileri için ödemeler üç gün boyunca tahsis numarasına göre yapılacak. Bağ-Kur emeklileri 27 Mart’ta, Emekli Sandığı kapsamında maaş alanlar ise 28 Mart’ta ikramiyelerini alacak.