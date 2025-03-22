Yayınlanma: 22.03.2025 - 09:36

Güncelleme: 22.03.2025 - 09:36

Milyonlarca emeklinin gözü emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bayram ikramiye miktarı belli oldu. Peki, 2025 emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2025 bayram ikramiyeleri hangi gün yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte, ayrıntılar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin süreçte sona yaklaşıldı. TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri tamamlanan kanun teklifinin, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasal düzenlemenin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme takvimini duyuracak ve emekli bayram ikramiyeleri, tahsis numarasına göre hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemelerinin, 28 Mart Cuma gününe kadar tamamlanması öngörülüyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, bu yıl da 4(a) SSK kapsamındaki emeklilerden başlayacak. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi ödemelerin, tahsis numarasının son rakamına göre yapılması planlanıyor. Önceki yıl, ikramiye ödemeleri tahsis numarası 17 ve 18 ile biten emeklilerden başlatılmış, ardından sırasıyla 19, 20, 21 ve devam eden numaralara göre ödeme süreci tamamlanmıştı. Bu yıl da benzer bir ödeme takvimi uygulanması ve işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

2025 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada bu yıl için bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu.