CHP’li Öztrak, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının maliyetine dikkat çekti: ‘Emekliye 41 bin lira verilirdi’

Yayınlanma: 22.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2025 - 04:00

CHP’li Faik Öztrak, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ekonomik etkilerine vurgu yaptı. Ülkenin bir kriz dönemine girdiğini belirten Öztrak “Hukuksuz gözaltının ardından Türk lirasının değerindeki çakılış Türkiye’nin dış borcunun karşılığını 684 milyar lira artırdı. Bu parayla, bu yıl her bir emekliye 41 bin lira emekli ikramiyesi vermek mümkün. Sarayın sebep olduğu, kurdaki tsunami hükümetin ‘yüksek faiz, kontrollü kur’ politikasıyla döviz açığı artan şirketlere tam 185 milyar lira kur farkı zararı yazdırdı. Bunun faturası milletimize işsizlik ve pahalılık olarak çıkacak” dedi.

‘KİMLER KRİZDEN KÂR ETTİ?’

Merkez Bankası ve kamu bankalarının kuru tutmak için milyarlarca dolar rezervi sattığını söyleyen Öztrak “Bununla da yetinmediler, ileriye dönük kur sözleşmelerinin önünü açtılar. Borsa, Maraş depreminden daha fazla değer kaybetti, şirketlerin değeri tam 831 milyar lira düştü. Bu parayla 1 Osmangazi Köprüsü dâhil İzmir Otoyolu, üstüne ilave olarak 1 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, o da yetmez, üstüne ilave olarak 1 Atatürk Köprüsü ve üstüne 3 tane de Avrasya Tüneli yapılırdı. Kalan parayla da her bir emeklinin ikramiyesine 787 lira ilave yapılırdı” dedi. AKP’li Fahrettin Tuğrul bu sözlere “Yaptık, onları da yaptık, hepsini yaptık” karşılığını verdi. Bu kriz yaşanırken bir takım çevrelerin de kâr ettiğini söyleyen Öztrak “Hukuk devletinin çökertilmesi milletimizin sırtına büyük bir yük yüklerken içeriden bilgi alabilen bazı şanslı kişiler dolar alıp satarak birkaç saatte dolar cinsinden yüzde 11 kâr etti. Bunlar kim? Dünyada hiçbir istikrarlı ekonomide böyle tatlı kâr yoktur” tepkisini gösterdi.