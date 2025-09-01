Emekli ikramiyesi 527 çeyrek altın eridi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’in hazırladığı rapora göre; emekli ikramiyesinin alım gücü AKP iktidarında 527 çeyrek altın kaybetti. Ev sahibi olmak isteyen sabit gelirli bir yurttaşın 5 bin 113 gün boyunca hiçbir harcama yapmadan yaşamak zorunda olduğunu ifade eden Taşcıer, “Bu sistemin adı sosyal kıyımdır” dedi.

CHP’li Gamze Taşcıer, memur emeklilerinin ve sabit gelirlilerin alım gücüne ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda özetle şu tespitler yer aldı:

527 çeyrek altın kayıp: 2002’de düz lise mezunu olup, kamuda 25 yıl çalışmış ve 3’üncü derecenin 1’inci kademesinden emekli olan bir devlet memuru 18 bin 82,33 lira emekli ikramiyesi alıyordu. Bu ikramiye ile 660 adet çeyrek altın alınıyordu. Aynı statüdeki devlet memuru bugün emekli olduğunda 974 bin 109,68 lira ikramiye almaya hak kazanıyor. Emekli olan memur eline geçen ikramiye ile sadece 133 çeyrek altın alınabiliyor. Bu veriler, AKP iktidarının 23 yılda 527 adet çeyrek altınımemurun cebinden aldığını gösteriyor.

Ülkemizde ortalama ücret 40.699 liradır. Beyaz yakalı bir çalışan yemeden içmeden tüm geliri ile gayrimenkul sertifikası alsa ancak 10 yıl sonunda 1+1 ev sahibi olabilecektir. Ortalama memur maaşı ile 7 yılda, en düşük emekli aylığı ile 23 yılda, ortalama memur emeklisi aylığı ile de yaklaşık 15 yılda bir ev sahibi olmak mümkün olacaktır.

Bir ev için 14 yıl: Türkiye’de ortalama ücret 40 bin 699 lira. Beyaz yakalı bir çalışan yemeden içmeden tüm geliri ile sertifika alsa ancak 10 yıl sonunda 1+1 ev sahibi olabilecektir. Ortalama memur maaşı ile 7 yılda, en düşük emekli aylığı ile 23 yılda, ortalama memur emeklisi aylığı ile de yaklaşık 15 yılda bir ev sahibi olmak mümkün olacaktır. Tüm bu gelir düzeylerinin ortalaması alındığında Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen bir sabit gelirlinin 5 bin 113 gün yani 14 yıl boyunca yeme, içme, sağlık, eğitim, barınma, ısınma ve ulaşım harcaması yapmadan yaşamak zorunda olduğunu ortaya koymaktadır.

‘BU BİR SOSYAL KIYIM’

Elde ettiği veriler üzerinden iktidarın politikalarını değerlendiren Taşcıer “AKP’nin yarattığı bu tahribat, emekçinin alın terine, yıllar süren hizmetine ve yaşam mücadelesine dönük sistematik bir değersizleştirme politikasıdır. Mesele, ikramiyenin TL karşılığı değil; iktidarın, emeğe biçtiği değerdir. Memura, işçiye, ücretliye ve emekliye karşı ideolojik bir tasfiye politikası yürütülmektedir. Bu sistemin adı sosyal kıyımdır” ifadelerini kullandı.