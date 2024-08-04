Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? Emekli maaş farkı ödemeleri başladı mı?

Yayınlanma: 04.08.2024 - 12:15

Güncelleme: 04.08.2024 - 12:15

En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkmasından doğan fark, hesaplara yatırılıcak. Peki, emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

SGK'dan yapılan açıklamada "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkartılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli veya yaşlılık maaşı almasının ardından aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek.