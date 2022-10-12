Emekli maaş promosyonu ne kadar? Bankaların emekli promosyon kampanyaları ne kadar sürecek? Kamu Bankalarının emekli promosyonları ne kadar?

12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:38

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyarak, bankalarını değiştirebilirler.

Yurttaşlar, banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden bankaya bildirim yaparak, işlemi gerçekleştirebiliyor.

Bankaların sunduğu promosyonlar, para miktarına göre değişiyor.

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI NE KADAR SÜRECEK?

SGK'den yapılan açıklamaya göre, kurum ve bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği ifade edildi.

KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'den gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,





3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,





7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL





10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.





HANGİ BANKALARIN PROTOKOL KAMPANYASI VAR?





1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.





2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.





3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.





4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.





5- Türkiye İş Bankası A.Ş.





6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.





7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.





9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.





10- QNB Finansbank A.Ş.





11- ING Bank A.Ş.





12- Şekerbank T.A.Ş.





13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.





14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.





15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.





16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.





17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.





18- Odeabank A.Ş.





19- Fibabanka A.Ş.