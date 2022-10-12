Emekli maaş promosyonu ne kadar? Bankaların emekli promosyon kampanyaları ne kadar sürecek? Kamu Bankalarının emekli promosyonları ne kadar?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. Emekli maaş promosyonu ne kadar? Bankaların emekli promosyon kampanyaları ne kadar sürecek? Kamu Bankalarının emekli promosyonları ne kadar?
Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyarak, bankalarını değiştirebilirler.
Yurttaşlar, banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden bankaya bildirim yaparak, işlemi gerçekleştirebiliyor.
Bankaların sunduğu promosyonlar, para miktarına göre değişiyor.
BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI NE KADAR SÜRECEK?
SGK'den yapılan açıklamaya göre, kurum ve bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği ifade edildi.
KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?
Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.
Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'den gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;
3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,
3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL
10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.
HANGİ BANKALARIN PROTOKOL KAMPANYASI VAR?
1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
5- Türkiye İş Bankası A.Ş.
6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.
9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
10- QNB Finansbank A.Ş.
11- ING Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
18- Odeabank A.Ş.
19- Fibabanka A.Ş.
Video Haberler
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi
- 'İlk kez açıklıyorum kamuoyu önünde...'
- Akşener'den partisine talimat
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- İşte indirim beklenen modeller
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!