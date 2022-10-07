2022 Nobel Barış Ödülü'nü alan Ales Bialiatski kimdir?

07 Ekim 2022 Cuma, 12:23

Ales Bialiatski, 25 Eylül 1962'de Karelya'da dünyaya geldi. Babası Viktar Bialiatski, Rahacou Bölgesi'nin yerlisi, annesi Nina ise Naroulia Bölgesi'nden. 1965 yılında aile , Homiel Bölgesi Svietlahorsk'a yerleşmek için Beyaz Rusya'ya döndü. 1984 yılında Homiel Devlet Üniversitesi'nden Rus ve Beyaz Rusya Filolojisi bölümünden mezun oldu. Bialiatski mezun olduktan sonra Homiel Bölgesi, Lielcycy Bölgesinde öğretmen olarak çalıştı.

ALES BİALİATSKİ'NİN YAŞAMI



1985-1986 yıllarında Rusya'da Yekaterinburg (daha sonra Sverdlovsk ) yakınlarında bir tanksavar topçu bataryasında zırhlı araç sürücüsü olarak orduda görev yaptı . 1980'lerin başında Bialiatski, Belarus'un Sovyetler Birliği'nden ayrılmasını ve egemen ve demokratik bir ülke kurmasını teşvik etmeyi amaçlayan Belarus Gizli Partisi “Bağımsızlık” adlı bir grup da dahil olmak üzere bir dizi demokrasi yanlısı girişime dahil oldu. Grup, “Burachok” adlı yasadışı bir çıkış yayınladı ve ilk kez Sovyet karşıtı protestoları, özellikle de 1987 ve 1988'deki Dziady gösterilerini, Daugavpils hidroelektrik santralinin inşasına karşı bir protesto, bir protesto mitingi düzenledi. Minsk'te Upper Town mimari mirasının yıkılması ve 1988'de Kurapaty'de bir anma töreni . Aralık 1987'de Bialiatski, 1. Belarus Toplulukları Meclisi'nin organizasyon komitesindeydi.

Bialiatski, 1989 yılında Belarus Bilimler Akademisi'nden doktora derecesi aldı . 989'da Bialiatski, Belarus Edebiyat Tarihi Müzesi'nde genç araştırmacı olarak çalıştı. Aynı yıl, Maksim Bahdanovich Edebiyat Müzesi'nin direktörlüğüne seçildi . Bialiatski, ikisi Minsk'te, biri Maladziecna Bölgesi'nde ve biri Rusya'nın Yaroslavl kentinde olmak üzere birkaç önemli sergi düzenledikten sonra Ağustos 1998'de müzeden ayrıldı .Bialiatski, 1991-1996 yılları arasında Minsk Kenti Milletvekilleri Konseyi üyesiydi. Bialiatski , 1996 yılında İnsan Hakları Merkezi “Viasna” yı kurdu . O zamanlar “Viasna-96” olarak adlandırılan Minsk merkezli örgüt, Haziran 1999'da ülke çapında bir STK'ya dönüştürüldü. 28 Ekim 2003'te Belarus Yüksek Mahkemesi devlet kaydını iptal etti. 2001 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gözlemlenmesindeki rolü nedeniyle İnsan Hakları Merkezi "Viasna" dan . O zamandan beri Belarus'un önde gelen insan hakları örgütü kayıt olmadan çalışıyor.

ALES BİALİATSKİ NEDEN TUTUKLANDI?

4 Ağustos 2011'de Ales Bialiatski vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklandı. 24 Ekim 2011'de Bialiatski 4 hapis cezasına çarptırıldı. 21 Haziran 2014'te serbest bırakıldı.

14 Temmuz 2021'de Belarus polisi ülke genelinde Viasna çalışanlarının evlerini aradı ve merkez ofise baskın düzenledi. Bialiatski ve meslektaşları Vladimir Stephanovich ve Vladimir Labkovich tutuklandı. 6 Ekim 2021'de Bialiatski vergi kaçırmakla suçlandı ve azami 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle halen cezaevindedir.

ALES BİALİATSKİ EVLİ Mİ?

Ales Bialiatski, Natallia Pinchuk ile evli. Ales, Francishak Skaryna Homiel Eyalet Üniversitesi'nde öğrenciyken ve Nataliia, Lojeu'daki pedagojik kolejde okurken 1982'de tanıştılar . Çift 1987'de evlendi. Ales Bialiatski'nin Adam adında bir oğlu var.