Fatih Tutak kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Tutak'ın restoranı nerede?

12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:41

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende açıklandı. Turk Fatih Tutak iki Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

FATİH TUTAK KİMDİR?



Fatih Tutak 31 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı. İstanbul'da çırak olarak Paul Pairet ile çalıştıktan sonra önce Çin'in liman kentleri Qingdao, Pekin ve Hong Kong’ta ve ardından Singapur'da, dünyanın en pahalı otellerinden biri olmasıyla da bilinen ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı. Buradayken şef Seiji Yamamoto tarafından yönetilen ve modern Japon mutfağının temsilcisi olan Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazandı. Ardından Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalıştı.

2015’te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn’da Baş Aşçı oldu ve Tayland mutfağına yöneldi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine[6] girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.

Özel bir akşam yemeği için annesinin mantısından yola çıkan bir mantı hazırladı. “From My Mum” (Annemden)adını verdiği bu yemeğin ilgi çekmesi üzerine The Dining Room of The House of Sathorn’da Türk mutfağından yola çıkan bir menü sunmaya başladı.

2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk restoranı Turk Fatih Tutak'ı açtı.

FATİH TUTAK'IN RESTORANI NEREDE?

Turk Fatih Tutak restoranı İstanbul'un Şişli ilçesinde Silahşör Caddesinde yer alıyor.

MİCHELİN YILDIZI ALDI

İstanbul’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende Michelin Rehberi’ne İstanbul’dan seçilen 53 restoran açıklandı. Şişli’de yer alan Turk Fatih Tutak iki Michelin Yıldızı'na layık görüldü.







