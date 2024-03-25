Emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaşı banka promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:45
Emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
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Hangi kamu bankalarının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

BANKA PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Bakan Işıkhan, kamu bankalarının 25 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli banka promosyonları ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi verdi.

Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek." dedi.


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