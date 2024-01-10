Emekli maaşı promosyon yarışı kızıştı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:19

Güncelleme: 10.01.2024 - 15:19

3 Ocak'ta açıklanan 2023 Aralık ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

Memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam gelirken SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise yüzde 37.57 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Emekli maaş zammında refah payı gündemdeyken milyonlarca emeklinin gözü banka promosyon ödemelerine çevrildi.

Birgün'de yer alan habere göre, bankalar da emekli maaş promosyonlarını yenilemeye başladı.

Bankaların promosyon ücretleri şöyle:

ING TÜRKİYE

ING Türkiye, emeklilere yönelik promosyon tutarını 15 bin TL'ye kadar yükseltti. Bankadan yapılan açıklamaya göre emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 10 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor.

Emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre 10 bin 00 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 10 Ocak 2024-31 Ocak 2024 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor.

Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 3 bin 500 TL’ye kadar ise 6 bin TL; 3 bin 500 TL- 7 bin 500 TL arası ise 7 bin TL; 7 bin 500-10 bin TL arası ise 9 bin TL; 10 bin TL ve üzeri ise 10 bin ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca, 10 Ocak 2024 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında ING Türkiye’den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, verecekleri her otomatik fatura talimatına 1000 TL, toplamda da en fazla 5.000 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

İŞ BANKASI

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

İŞ BANKASI'NDAN 7.500 TL'YE VARAN PROMOSYON

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

HALKBANK

3.500 TL altı maaş alanlara 3.000 TL

3.500-7.499 TL maaş alanlara 3.500 TL

7.500-9.999 TL maaş alanlara 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 5.000 TL emekli promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.

*Emekli promosyon ödeme kampanyaları bankalar tarafından güncellenmektedir. Güncel rakamları görmek için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.