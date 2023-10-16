Yayınlanma: 16.10.2023 - 18:43

Güncelleme: 16.10.2023 - 18:43

Milyonlarca emekli, emekli maaşına ne kadar zam geleceğini araştırıyor. Emekli maaşının ne kadar olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Emekli maaşı zammı belli oldu mu? Emekli maaşlarına zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AKP'Lİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin durumun tekrar gözden geçirecek, o zaman her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz." diye konuştu.

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM ORANI NE OLACAK?

Bakan Işıkhan SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine yüzde 50’ye yakın zam yapılacağını söyledi. Bu aslında son 6 aylık enflasyon farkını işaret ediyor. Şu anda açıklanan ilk üç aylık (temmuz, ağustos, eylül) enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti, bu kümülatif bir artıştır. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonları geldiğinde yüzde 38’ler civarında bir artış olacağını Bakan Işıkhan tahmin etti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan üç ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

4 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek. Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.