Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Kritik gün yarın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketine göre, haziran ayı enflasyon oranı yüzde 1,61 olarak öngörülüyor. Bu tahminle birlikte, ilk 6 aylık toplam enflasyon yüzde 16,94 seviyesine ulaşacak ve SSK ile BAĞ-KUR emeklilerinin kök aylıklarına yansıyacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA BEKLENEN ARTIŞ

Şu anda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşı, yüzde 16,94’lük zamla birlikte yaklaşık 16.920 TL’ye yükselecek. Diğer zamlı maaşlar ise şu şekilde hesaplanıyor:

15.000 TL alan: 17.541 TL

17.541 TL 20.000 TL alan: 23.388 TL

23.388 TL 25.000 TL alan: 29.235 TL

29.235 TL 30.000 TL alan: 35.082 TL

Ayrıca, emekliler için refah payı gibi ek düzenlemeler gündeme gelebilir.

YASAL DÜZENLEME MECLİS’TE

En düşük emekli aylığı zammıyla ilgili yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hazırlanıyor. Bu düzenleme, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranına göre şekillenecek ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek torba yasaya eklenecek. Böylece, yaklaşık 3,7 milyon emeklinin zamlı maaş alma ihtimali güvence altına alınacak.

MEMURLARIN ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Memur ve memur emeklileri için farklı bir zam hesaplama yöntemi geçerli. 2025’in ikinci yarısı için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5’lik zam oranına, enflasyon farkı da eklenecek. Haziran enflasyonunun yüzde 1,61 gerçekleşmesi halinde toplam enflasyon farkı yüzde 10,33 olacak. Böylece, memurların maaşlarına toplamda yüzde 15,85 oranında zam yapılması bekleniyor.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?