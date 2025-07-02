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Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Kritik gün yarın!

Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Kritik gün yarın!

2.07.2025 11:44:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Kritik gün yarın!

Emekli ve memur maaşlarında zam beklentisi gündemde. Yeni düzenlemelerle birlikte maaşlarda artış yapılması planlanıyor. Ekonomik göstergeler maaş artışlarının temelini oluşturuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketine göre, haziran ayı enflasyon oranı yüzde 1,61 olarak öngörülüyor. Bu tahminle birlikte, ilk 6 aylık toplam enflasyon yüzde 16,94 seviyesine ulaşacak ve SSK ile BAĞ-KUR emeklilerinin kök aylıklarına yansıyacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA BEKLENEN ARTIŞ

Şu anda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşı, yüzde 16,94’lük zamla birlikte yaklaşık 16.920 TL’ye yükselecek. Diğer zamlı maaşlar ise şu şekilde hesaplanıyor:

  • 15.000 TL alan: 17.541 TL
  • 20.000 TL alan: 23.388 TL
  • 25.000 TL alan: 29.235 TL
  • 30.000 TL alan: 35.082 TL

Ayrıca, emekliler için refah payı gibi ek düzenlemeler gündeme gelebilir.

YASAL DÜZENLEME MECLİS’TE

En düşük emekli aylığı zammıyla ilgili yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hazırlanıyor. Bu düzenleme, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranına göre şekillenecek ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek torba yasaya eklenecek. Böylece, yaklaşık 3,7 milyon emeklinin zamlı maaş alma ihtimali güvence altına alınacak.

MEMURLARIN ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Memur ve memur emeklileri için farklı bir zam hesaplama yöntemi geçerli. 2025’in ikinci yarısı için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5’lik zam oranına, enflasyon farkı da eklenecek. Haziran enflasyonunun yüzde 1,61 gerçekleşmesi halinde toplam enflasyon farkı yüzde 10,33 olacak. Böylece, memurların maaşlarına toplamda yüzde 15,85 oranında zam yapılması bekleniyor.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Unvan/DereceMevcut MaaşZamlı Maaş
Memur (9/1)45.527 TL52.743 TL
Şube Müdürü (1/4)66.329 TL76.842 TL
Uzman Öğretmen (1/4)58.643 TL67.937 TL
Öğretmen (1/4)52.906 TL61.291 TL
Başkomiser (3/1)65.070 TL75.383 TL
Polis Memuru (8/1)58.910 TL68.247 TL
Uzman Doktor (1/4)109.126 TL126.422 TL
Hemşire (5/1)53.437 TL61.937 TL
Mühendis (1/4)67.653 TL78.376 TL
Teknisyen (11/1)47.195 TL54.675 TL
Profesör (1/4)96.346 TL111.616 TL
Araş. Gör. (7/1)63.848 TL73.967 TL
Vaiz (1/4)55.303 TL64.068 TL
Avukat (1/4)63.609 TL73.691 TL
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