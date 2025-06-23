Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Üç ihtimal masada!

Türkiye’de memur ve emekli maaşları, dönemsel olarak açıklanan enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Bu çerçevede, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranı doğrudan enflasyona göre belirlenirken, memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı yansıtılıyor.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,09

2025 yılının ilk beş ayına ait enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: yüzde 5,03

yüzde 5,03 Şubat: yüzde 2,27

yüzde 2,27 Mart: yüzde 2,46

yüzde 2,46 Nisan: yüzde 3

yüzde 3 Mayıs: yüzde 1,53

Bu verilerle birlikte beş aylık toplam enflasyon oranı yüzde 15,09 oldu. Böylece hem SSK ve BAĞ-KUR emeklileri hem de memur ve memur emeklileri için zam oranları şimdiden netleşmeye başladı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3 SENARYO GÜNDEMDE

Kulislerde memur ve emekli maaş artışına dair üç farklı senaryo konuşuluyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre haziran ayında enflasyonun yüzde 1 ile yüzde 2 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu öngörülere göre zam oranları şöyle şekilleniyor:

Haziran enflasyonu yüzde 1 olursa:

Memur zammı: yüzde 15,14

yüzde 15,14 Emekli zammı: yüzde 16,24

Haziran enflasyonu yüzde 1,5 olursa:

Memur zammı: yüzde 15,72

yüzde 15,72 Emekli zammı: yüzde 16,82

Haziran enflasyonu yüzde 2 olursa:

Memur zammı: yüzde 16,29

yüzde 16,29 Emekli zammı: yüzde 17,4

ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayında uygulanacak maaş zamlarının kesinleşmesi için gözler haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak veriyle birlikte milyonlarca memur ve emekli için yeni maaşlar netleşmiş olacak.

Zam oranlarının açıklanmasının ardından, bu artışların ekonomik etkileri kamuoyu ve ekonomistler tarafından değerlendirilecek.