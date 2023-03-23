Emekli maaşına zam geldi mi? Emekli maaşı zamları ne kadar olacak?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye zammı açıkladı. Peki, Emekli maaşına zam geldi mi? Emekli maaşı zamları ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az zaman kala, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de canlı yayın konuğu oldu. Yurttaşlar, emekli maaşına getirelecek zammı dört gözle beklerken, Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
EMEKLI MAAŞI ZAMLARI NE KADAR OLACAK?
Erdoğan, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.
EMEKLİNİN MAAŞI AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI
Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırının yaklaşık 2 bin lira altında kaldı. Türk-İş'in Şubat 2023'te açıkladığı açlık sınırı 9 bin 425,15 lira olarak belirlenmişti.
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