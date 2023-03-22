Son dakika... Erdoğan, emekliye zammı açıkladı! En düşük maaş açlık sınırının altında kaldı

Son dakika gelişmesi... Seçimlere kısa bir süre kala NTV'de canlı yayın programına katılan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladı. En düşük maaşın 2 bin lira artırılmasına rağmen Türk-İş'in açıkladığı 'Şubat ayı açlık sınırının' da altında kalması muhalefetin tepkisini çekerken CHP'li Tuncay Özkan, "Gelen tepkiler Erdoğan'a geri adım attırdı ama yetmez" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 23:23
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de atıldığı özel programda Seda Öğretir, Ahmed Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, seçim öncesi emekli maaşlarına 2 bin liralık bir artış daha gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Erdoğan, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırının yaklaşık 2 bin lira altında kaldı. Türk-İş'in Şubat 2023'te açıkladığı açlık sınırı 9 bin 425,15 lira olarak belirlenmişti.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Erdoğan'ın açıklamasının ardından muhalefetten tepki gelirken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Kılıçdaroğlu! Gelen tepkiler Erdoğan'a geri adım attırdı ama yetmez. CHP'nin teklifi nettir: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine (8506 TL) çıkarılsın" ifadelerini kullandı.


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