Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Bugün hesaplara yatıyor
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerimin 5000 TL'lik Cumhuriyet ikramiyesi bugün hesaplara yatıyor.
Emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık destek kapsamında, SSK emeklilerinin ödemeleri sürüyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine de ödemelerin bugün yapılacağı kaydedildi.
Emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık destek kapsamında, SSK emeklilerinin ödemeleri sürüyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine de ödemelerin bugün yapılacağı kaydedildi. Dul ve yetim aylığı alanların da hisseleri oranında ödemeleri sürüyor.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da ödemeleri bugün yapılacak. Destekten 10 milyonu aşkın emekli faydalanacak. EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda. Ayrıca EYT'ye müracaat etmiş ancak emekli maaşı bağlanmamış olanlar da destekten yararlanabiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Altaylı'dan 'Starbucks protestosu' tepkisi
- İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti
- A Haber ve Yeni Şafak'a soğuk duş!
- Asgari ücrete 'Şimşek' ayarı!
- Yarkadaş nihai kararını açıkladı
- 'Zorla' protestoda yeni gelişme
- Arda Güler isyan etti!
- Süper Kupa'ya Suudi Arabistan ayarı!
- Dönerci Mustafa Atmaca'yla ilgili yeni suç duyurusu
- Mahir Günşiray’ın acı günü!