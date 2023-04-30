Emekli tepkili: 'Fazla prim ödemek suç mu?'

Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 03:00

İktidar, en düşük emekli aylığını yakın zamanda 7 bin 500 liraya çıkardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamasına göre bugün 15 milyon emekliden 9 milyonu 7 bin 500 lira aylık alıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ise iktidarın yüksek ve daha fazla prim ödeyen ile daha az prim ödeyeni aynı noktada buluşturduğu “en düşük emekli aylığı” uygulaması tepki gösteriyor.

Emekli aylığı hesaplama sisteminde 2008 yılında yapılan değişikliklerin alt sınır aylıklarını küçülten bir etki yaptığına işaret eden TÜED Araştırma Müdürü Namık Tan, bu nedenle 2019 yılından itibaren sistem dışı bir ödeme biçimi olan “en az aylık ödemesi” getirildiğini anımsattı.

‘ADALET BU MU’ DİYORLAR

Namık Tan şöyle devam etti:

“En az aylık ödemesine yapılan artışların diğer emekli gruplarına yansıtılmaması ise prim kazançları ve prim ödeme gün sayısı fazla olan emeklileri korumasız bırakmıştır. Bu nedenle öncelikle aylık hesaplama sisteminin değiştirilmesi ve zamların bütün emeklilere yansıtılması gerekiyor. En az aylık ödemesi seyyanen artışa dönüştürüldüğünden, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı fazla olan emeklilerin aylıklarına son düzenlemeden herhangi bir artışın yapılmaması, yeni bir mağduriyetin yaratılmasına neden oldu.”

Bu uygulama ile bugün emeklilerin yüzde 65’inin yoksullukta eşitlendiğini ifade eden Namık Tan, bu durumun bir sistem sorunu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Aylık hesaplama ve artış parametrelerinin yeniden masaya yatırılması ve doğru kurgularla kendi içinde eşitliği esas alan değişiliklere gidilmesini de isteyen Tan, “Bu konuda emeklilerden de bizlere ‘Bu adalet mi’ şeklinde sorular geliyor. Yüksek prim ödeyenleri cezalandıran değil, emeklileri birlikte koruyan gösterge sistemine dönülmelidir” dedi.