Yayınlanma: 14.07.2024 - 10:45

Güncelleme: 14.07.2024 - 10:45

6 aylık enflasyon farkının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına zam yapıldı. 2024 yılının ilk yarısını kapsayan zammından sonra yılın ikinci yarısını kapsayan memur ve emekli zamları belli oldu. Zamma göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam alacakken, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam farkı alacak. Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, Emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman yatacak? 2024 zam farkları ne zaman yatırılacak? İşte ayrıntılar...

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar ayın ilk haftası, SSK ve Bağkur emeklileri ayın 17’si ile 28’i arasında maaşlarını alıyor.

Her ayın 15’inde maaşlarını alan memurlar temmuz ayında 14 günlük bir fark alacak.







ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 yılının ikinci yarısında yansıtılacak olan zammın emekli maaşlara 17 Temmuz tarihinden itibaren yatırılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon verisi doğrultusunda en düşük emekli memur maaşı 14.740 TL’den 17.586 TL’ye, memur maaşı ise 30.372 TL’den 36.236 TL’ye çıktı.