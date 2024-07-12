Son dakika... AKP emekli maaşı için tarih verdi
Altı aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi.
Ancak bu oran kök maaşlara uygulanacak. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşına zam yansımayacak. Kök aylığı 7 bin 710 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıyacak.
Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,8 milyon emekli, temmuzda sıfır zam tehlikesiyle karşılaştı.
KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR
AKP tarafından ise en düşük emekli maaşına zam düzenlemesi için çalışmalar başlatıldı.
Kulislerde en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın 12-13 bin lira seviyelerine yükseltileceği konuşuluyor. Emekliye seyyanen zammın ise gündemde olmadığı kaydediliyor.
TARİH VERİLDİ
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir gelişmeyi de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı.
Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zam ile ilgili, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" ifadelerini kullandı.
Abdullah Güler'in en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla bir toplantı yapması bekleniyordu.
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ İDDİASI
En düşük emekli aylıklarına ilave artış yapılmasına yönelik son kararı NATO ziyareti sonrası Türkiye’ye dönecek olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği iddia edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarının etkisini kategorize ederek rapor hazırladığı ve Bakan Şimşek'in, yapılan çalışmayı toplantıda paylaşacağı belirtildi.
Görüşmelerin ardından belirlenecek zammın birkaç maddeyle Meclis Başkanlığına sunulacağı ve yasama dönemi bitmeden genel kurul gündeminde kabul edileceği belirtildi.
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