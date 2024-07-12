Son dakika... AKP emekli maaşı için tarih verdi

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2024 Cuma, 16:23
Son dakika... AKP emekli maaşı için tarih verdi

Altı aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi.

Son dakika... AKP emekli maaşı için tarih verdi

Ancak bu oran kök maaşlara uygulanacak. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşına zam yansımayacak. Kök aylığı 7 bin 710 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıyacak.

Son dakika... AKP emekli maaşı için tarih verdi

Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,8 milyon emekli, temmuzda sıfır zam tehlikesiyle karşılaştı.

Son dakika... AKP emekli maaşı için tarih verdi

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

AKP tarafından ise en düşük emekli maaşına zam düzenlemesi için çalışmalar başlatıldı.

Son dakika... AKP emekli maaşı için tarih verdi

Kulislerde en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın 12-13 bin lira seviyelerine yükseltileceği konuşuluyor. Emekliye seyyanen zammın ise gündemde olmadığı kaydediliyor.

Son dakika... AKP emekli maaşı için tarih verdi

TARİH VERİLDİ

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir gelişmeyi de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı.

Son dakika... AKP emekli maaşı için tarih verdi

Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zam ile ilgili, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" ifadelerini kullandı.

Son dakika... AKP emekli maaşı için tarih verdi

Abdullah Güler'in en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla bir toplantı yapması bekleniyordu.

Son dakika... AKP emekli maaşı için tarih verdi

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ İDDİASI

En düşük emekli aylıklarına ilave artış yapılmasına yönelik son kararı NATO ziyareti sonrası Türkiye’ye dönecek olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği iddia edildi.

Son dakika... AKP emekli maaşı için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarının etkisini kategorize ederek rapor hazırladığı ve Bakan Şimşek'in, yapılan çalışmayı toplantıda paylaşacağı belirtildi. 

Görüşmelerin ardından belirlenecek zammın birkaç maddeyle Meclis Başkanlığına sunulacağı ve yasama dönemi bitmeden genel kurul gündeminde kabul edileceği belirtildi.

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