Emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı: Enflasyon tahmini maaşları değiştirdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini revize etmesiyle birlikte, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin ocak zammına ilişkin beklentiler yeniden hesaplandı.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yılın ikinci yarısına ait ilk 4 aylık enflasyon oranı yüzde 10,25 olarak kesinleşti. Kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla nihai oran belirlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN TL’Yİ AŞABİLİR 16 bin 881 TL olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı, ilk dört aylık enflasyona göre 18 bin 611 TL’ye çıktı.

Merkez Bankası’nın tahminine göre yıllık enflasyon yüzde 31 olursa en düşük maaş yüzde 12,28 artışla 18 bin 953 TL’ye yükselecek. Yüzde 32 enflasyon gerçekleşirse artış oranı yüzde 13,15 olacak ve maaş 19 bin 100 TL’ye çıkacak. Yüzde 33 enflasyon tahmininde ise en düşük emekli maaşı yüzde 13,99 artışla 19 bin 242 TL olacak.

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN ZAM SENARYOLARI Ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 31 gerçekleşmesi durumunda memur ve memur emeklilerine yüzde 18,7 oranında zam yapılacak. Enflasyon yüzde 32 olursa oran yüzde 19,6, yüzde 33 olursa yüzde 20,5’e yükselecek.

22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı, yüzde 18,7’lik artışla 26 bin 911 TL’ye çıkacak. 1000 TL’lik seyyanen zam eklendiğinde tutar 27 bin 911 TL olacak.

Yüzde 19,6’lık enflasyon oranında maaş 27 bin 111 TL’ye, seyyanen zamla birlikte 28 bin 111 TL’ye yükselecek. Yüzde 20,5 oranında zam yapılması durumunda ise maaş seyyanen artışla 28 bin 319 TL olacak.

MEMUR MAAŞI 61 BİN TL’Yİ GEÇECEK Temmuz 2025’te yapılan artış sonrası en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL’ye, üniversite mezunu memurun maaşı ise 52 bin 617 TL’ye yükselmişti.

Merkez Bankası’nın yüzde 33’lük enflasyon tahminine göre en düşük memur maaşı 1000 TL’lik seyyanen artışla 61 bin 856 TL’ye çıkacak. Üniversite mezunu memurun maaşı da seyyanen zamla birlikte 64 bin 403 TL’ye ulaşacak.