Emekli yine açlığa mahkûm edildi

05 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

“Asgari ücret yüzde 50 artınca biz de bu kadar zam bekliyorduk. Maalesef hevesimiz kursağımızda kaldı. Açıklanan artış müjde değil hayal kırıklığı oldu...”

Yaklaşık 900 bin üyesi olan Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, üyelerinden gelen mesajların genel olarak bu duyguları içerdiğini söylüyor. Art arda gelen zamlarla zaten eksiye geçen maaşlarına yapılan 1000 TL’lik farkın hiçbir dertlerine çare olamayacağını anlatıyor ve ekliyor:

“Emekli çocuklarına muhtaç kalmadan kendi kendine geçinebilsin istiyoruz ama bu maaşlarla mümkün değil.”

Türkiye İstatistik Krumu’nun Aralık ayı ile birlikte altı aylık zam oranını açıklamasıyla heyecanla beklenen artışlar önceki gün açıklanmıştı. SSK’lı ve Bağ-Kur’lu emeklilerin maaşına altı aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25.47 oranında zam yapıldı. Bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “müjde” açıklamasıyla 2 bin 500 liraya çekildi.

Ancak Türk-İş’in 2022 yılbaşında gelen zamlardan önce yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 4 bin 927 TL. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 4 bin 13 TL. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjde gibi açıkladığı 2.500 TL’lik gelir, tek emekli maaşıyla geçinen bir çiftin, yeni zamlar da hesaplanınca, açlık sınırının çok çok altında yaşamaya mahkûm edildiğini gösteriyor.

Ahmet Bey, İstanbul’da yaşayan ve eşiyle tek maaşla geçinen emekli bir işçi. Maaşı 2.500 TL’ye çıkarılan emeklilerden biri ile birlikte aylık faturalarını hesapladık. Üstelik en tasarruflusunu. Durum vahim:

- Yeni zamlarla birlikte ortalama 150 TL elektrik, 450 TL doğalgaz, 100 TL internet, 100 TL (iki adet) telefon, 50 TL su faturası ödeyecek.

- İstanbul’un çeperlerinden birinde 1300 TL’lik bir evde oturuyor.

Yani bu ailenin faturalar ve kiraya ödeyeceği para 2 bin 150 TL’yi buluyor. “Müjde” olarak sunulan maaş ise 2 bin 500 TL. Emekli çiftin giyim, mutfak ve yaşam için elinde kalan para 350 TL.