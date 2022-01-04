Sosyal güvenlik uzmanı Erdursun: En düşük emekli maaşı alacakların sayısı 2 milyonun üzerine çıktı

04 Ocak 2022 Salı, 21:47

Açıklanan son emekli maaşlarını sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.

Erdursun, “2004’e kadar emekli maaşlar asgari ücretin üzerindeydi. Şimdi en düşük emekli aylığı 2500 lira olmasıyla beraber en düşük emekli aylığı alacak kişilerin sayısı 1,2 milyondan 2 milyon kişinin üzerine çıktı. Sistem böyle devam ederse bugün çalışanlar ileride emekli olduğunda 10 milyonu 2500 lira alacak” dedi.

Erdursun’un açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye’de 2002 yılında asgari ücret 163 lira, emekli aylığı 216 idi. 2003 yılında en düşük emekli maaşı 332 lira iken asgari ücret 225 lira idi. Türkiye’de 2004’e kadar emekli maaşları asgari ücretin üzerindeydi. 2004 yılından sonra yapılan yasal değişikliklerle emekli maaşı hesaplama sistemi 2000 yılında değişmişti. 2008 yılında bir kez daha değişti ve 'şu an bunun sonucu yaşıyoruz' diyebiliriz.

"2 BİN 500 LİRAYI GEÇMİYORSA TEMMUZ ZAMMINDAN FAYDALANAMAYACAK"



2000’den önce çalışmış olan kişiler emekli olduğunda daha yüksek maaş alıyorlar. 2000-2008 arasında çalışmış olan biraz daha az 2008’den sonra çalışması çok ise düşük maaş alıyorlar. Asgari ücret şu an 4 bin 253 lira, en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya tamamlanacak. Maaşı 2500 liraya tamamlanan kişiler temmuz ayında yapılacak olan zamdan faydalanamayacak. 1 Temmuz 2020’de maaşı 1900 lira üzerinden zamlanacak ve eğer 2 bin 500 lirayı geçmiyorsa temmuz zammından faydalanamayacak.

"2500 LİRA BİRKAÇ YIL KALICI OLUR?"

2500 lira maaş alanlar da belki birkaç yıl bu miktar maaşla geçinmek zorunda kalacaklar. En düşük emekli aylığı 2500 lira olmadı, 2500 liraya tamamlanacak. Yaklaşık olarak 1 milyon 266 bin kişi 1500 liranın altında maaş alıp 1500 liraya tamamlanıyordu, en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira oldu bununla beraber de en düşük emekli aylığı alacak kişilerin sayısı 2 milyon kişinin üzerine çıktı.

Türkiye’de emekli kişi sayısı 13 milyon kişi ancak 9 milyon 321 bini kendisi primlerini ödemiş ve kendi emekliliğini alıyor. Geriye kalan 3 milyon 950 bin kişi dul ve yetim aylığı alıyor. Dul ve yetim aylığı alan kişilerin maaşları ise 2500 liraya tamamlanmayacak. Örnek olarak eşini kaybetmiş bir kişi, tek başına yaşıyor ve aynı zamanda çalışıyor. Yüzde 50 eşinin maaşını alıyor, eğer emekli aylığı 1250 liranın altındaysa 1250 liraya tamamlanacak.

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