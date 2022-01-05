İşçi, memur ve emekliye verilen zam müjde değil hayal kırıklığı yarattı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

İşçi, memur ve emekliye verilen zamlar müjde gibi açıklansa da kimseyi memnun etmedi. Memur ve emeklinin geçen yıldan alacağı olan yüzde 22.47’lik enflasyon farkını da ekleyerek maaşlara yüzde 30.5 zam yaptığını savunan hükümet emekli maaşlarını da altüst etti. Bin 500 TL alan emeklinin maaşına bin lira zam yapılırken, 2 bin lira alan emeklinin maaşına ise 509 lira zam geldi.

Emekçi örgütleri hayal kırıklığı yaratan ücret artışlarını değerlendirdi. Memur konfederasyonları bu yılın ilk altı ayı için geçerli olan yüzde 5’lik toplu sözleşme zammında yüzde 2.5 artış yapılmasını çok yetersiz buldu. İktidar ile bu yıl için yüzde 5+7’lik zamma imza atan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise “Yüzde 30.5’lik artış ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez. Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak, yükselen fiyatları indirmek gerekir” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yüzde 2.5’lik artışın memur maaşlarındaki erimeyi karşılamadığına, bu rakamların ekonomik gerçeklerle de bağdaşmadığına dikkat çekti. Enflasyon farkı ile maaşlara yapılacak 2022 yılı artışlarının birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Kahveci, “Yüzde 22.46’lık enflasyon farkı, memur ve emeklilerin 2021 yılından kalan mahsuplaşmasıdır. Refah payında ısrarlıyız” diye konuştu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender de bu artış oranlarının hiçbir şey ifade etmediğini, “uçurumun” sürdüğünü vurguladı. Kalender, “Emekliyi kurtarmayacağı gibi ölüme terketmek bu. Kandırmaca ve aldatmacadan başka bir şey değil” dedi.

"YÜZDE 50 DE YETMEZ"

Türk Emekli-Sen, Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Osman Özdemir, doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere gelen zamlara işaret ederek, “Şu anda emekliye yüzde 50 zam yapsalar bile yetmez” dedi. Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık, yüzde 2.5’lik artışın “sanki lütufmuş” gibi gösterildiğini, gerçek enflasyonun yüzde 56’larda olduğunu vurguladı. Balık, “Ciddi anlamda iyileştirme yapılması gerekiyor. Vergi dilimi nedeniyle martta zaten bu zam uçmuş olacak” ifadelerini kullandı.