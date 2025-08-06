Emekli yurttaş, halini böyle anlattı: '65 yaşımda üç iş yapıyorum, geçinemiyorum'

CHP'nin saha çalışmaları kapsamında Osmaniye'ye gelen CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin, Salı pazarında esnafla ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Alışveriş yapan yurttaş, fiyatların yüksekliğinden şikayet ederek, “Halimiz iyi değil. 1 kilo limon 150 lira. Fakir nasıl alacak? Yemin ediyorum az önce bir kişi tek 4 tane limon alabildi. Hadi çok şükür ben alabiliyorum peki olmayanlar ne yapacak? Hakkımızda hayırlısı olsun ama ülkemizin durumu hiç iyi değil" dedi.

"65 YAŞIMDA ÜÇ İŞ YAPIYORUM"

Alışveriş yapan bir başka vatandaş ise pahalılık ve adaletsizlikten yakınarak şunları söyledi:

“Pahalılıktan mı, adaletsizlikten mi, liyakatsizlikten mi neyden bahsedeyim onu söyleyin. Emekliyim geçinemiyorum. Bu yaşımda üç iş yapıyorum. Yaşım 65. Şu halime bakın. Hayvan bakıyorum. Sebzecilik yapıyorum ama geçinemiyorum."

"HER GÜN FİYAT GÜNCELLİYORLAR AMA MİLLETTE PARA YOK"

"Millette para yok" diyen pazarcı ise “12 iki tane çorabı 90 liraya veriyorum alan yok. Millette para yok. Birileri her gün fiyat güncellemesi yapılıyor. Zam yok ama adı güncelleme. Alırken de güncelliyorlar satarken de. Ben de güncelleme yapmak zorunda kalıyorum” dedi.

Mısır satan bir diğer pazarcı esnaf da “Siftah yok, işlerin tadı yok. Mısırın 5 tanesini 100 liraya satıyorum ama yine de müşteri yok” dedi.