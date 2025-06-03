Emekli zamları netleşiyor: Enflasyon ve maaş artışı detayları!

TÜİK verilerine göre mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 35,41 olarak gerçekleşti. Bu veriler milyonlarca emeklinin zam oranlarına dair önemli ipuçları veriyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ DÖNEM

Emeklilere yılda iki kez yapılan zamlar, açıklanan enflasyon oranlarına göre şekilleniyor. Mayıs verileri, maaş artışlarının boyutunu belirlemede etkili olurken, en düşük emekli maaşında artış ihtimali gündemde.

YENİ ZAM BEKLENİYOR

Resmi olmayan hesaplamalara göre, yılın ilk beş ayında gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alındığında, en düşük emekli maaşına yaklaşık yüzde 15 oranında zam yapılması bekleniyor. Ancak bu artış, Meclis kararları ve Cumhurbaşkanı onayı sonrası kesinleşecek.

ZAM ORANI VE TAKİP SÜRECİ

Ocak-mayıs döneminde yapılan artışlarla birlikte SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 15 seviyesine ulaştı. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı netlik kazanacak.

TEMMUZ AYI KRİTİK OLACAK

Emekli maaşlarına yapılacak zam, haziran ayı enflasyon verileri ve Meclis kararlarına bağlı olarak şekillenecek. Temmuz ayında açıklanacak veriler, emeklilerin zam oranları için belirleyici olacak.