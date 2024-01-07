Emekli zammında kritik hafta! İşte Erdoğan'a sunulacak rakam

Yayınlanma: 07.01.2024 - 13:42

Güncelleme: 07.01.2024 - 13:42

Memur ve memur emeklilerine geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin ardından verilecek zam oranı yüzde 49.25 olarak belirlenmişti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı ise yüzde 37.75 düzeyinde kaldı. Memur ve işçi-Bağ-Kur emeklileri arasındaki farkın kapatılması talep edilirken, kesin kararın ise bu hafta verilmesi bekleniyor.

ERDOĞAN'A SUNULACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; ekonomi yönetimi, emekliler arasında zam farkı oluşması ve en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lirada kalmasının ardından birkaç alternatifli bir çalışma yaptı.

Bu çalışmalar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Seçenekler arasında 7 bin 500 TL’lik en düşük emekli aylığının 10 bin lira düzeyine çıkarılması da bulunuyor.

Ancak bu çalışmalarda henüz kesin karar verilmiş değil. Bu nedenle rakamların değişebileceği belirtiliyor.

16 OCAK'TA SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam için yasal değişiklik gerekiyor.

Yapılacak yasal değişikliğin 16 Ocak’tan sonra TBMM’ye sevk edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda ocak ayı içinde zam oranının netleşmesi, emekli aylıklarının daha öncesinde verilmesi durumunda ise sonradan aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor.

Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak.

Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29.78’lik enflasyon farkına da hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49.25 zam anlamına geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar maaş zammı alıyor.