Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekonomik zorluk yaşayan emeklilere bin liralık destek
ABB, 7 bin 500 TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekli için beşinci kez 1000'er TL destek ödemesi yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) bugün yapılan açıklamaya göre, 7 bin 500 TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekli için beşinci kez 1000'er TL destek ödemesi gerçekleştirildi.
Emeklilerin Başkent Kartlarına ayrıca 400 TL et desteği ve 500 TL doğalgaz desteği de yatırıldı.
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