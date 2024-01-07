Araştırma sonuçları ortaya koydu: Emekliyi yoksullaştırdılar!

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:00

Her fırsatta içinde bulunulan yıl ile iktidara geldikleri 2002’yi karşılaştıran AKP iktidarı, özellikle emekliyi krizin içine itti.

2002’nin sonunda net asgari ücret 184.3 lira, en düşük işçi emeklisi aylığı 257 lira, en düşük Emekli Sandığı aylığı da 376.5 liraydı. Bu yıl için asgari ücret net 17 bin 2 lira oldu. Buna karşın en düşük işçi emeklisi aylığı 7 bin 500 lira. O da kök aylık değil. En düşük aylık uygulaması olduğu için düşük aylıklar bu seviyeye tamamlanıyor. En düşük memur emekli aylığı da 14 bin 700 lira.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Merkezi, 2000 sonrasında emekli olanların aylıklarını küçülten bir sistem uygulandığına işaret ederek şu saptamayı yaptı: “Özellikle son 5 yılda alım gücü bakımından en zor dönemi yaşayan emeklilere ödenen aylıkların değeri kalmamıştır. Kök aylıkları düşük kalan emeklilere, Hazine desteği yapılarak en az aylık ödemesi getirilmesi, asgari ücret karşısında yetersiz kalmıştır.”

TÜED, 2000’li yıllarda uygulanan 4447 ve 5510 sayılı sigorta mevzuatı ile aylık hesaplama sisteminin zayıflatıldığına atıfla şöyle tepki gösterdi: “Bu sistem değişmeden, kök aylıklara yapılan yüzdelik zamların hiçbir değeri olmadığını yaşayarak görmekteyiz.”

TÜED, karma hesaplama sistemine son verilmesini, emekli aylık hesaplamasında, adil ve tek bir sistem getirilmesini istedi. Emekli aylıklarının artışında memur emeklilerine toplusözleşme hükümlerinin uygulandığına işaret eden TÜED, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de Türk-İş tarafından imzalanan kamu sözleşmesinin geçerli olmasını talep etti.