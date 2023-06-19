Emekliler Ankara’da eylem yaptı: 'Derhal seyyanen ek zam yapılmalı'

Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:29

Güncelleme: 19.06.2023 - 17:29

Tüm Emekliler Sendikası, emekli maaşlarına gerçek enflasyona göre seyyanen ek zam talebiyle bugün Ankara’daki Ulus Meydanı’nda eylem yaptı.

Sendika adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“22 yıldır tek başına iktidarda olduğu halde emekliyi görmeyen, açlığa ve sadaka düzeyine indirdiği maaşlarla açlık sınırı altında bir yaşama mahkum eden tek adam iktidarı, 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerle tekrar iktidar oldu. Tek adam rejiminin 22 yıllık karnesine baktığımızda, emeklilerin sendikalarını kapatan, anayasal ve çağdaş bir hak olan örgütlenme haklarımızı gasp eden bir iktidar görüyoruz. Emeklilere TÜİK'in gerçek dışı uyduruk rakamlarına göre sadaka zamlar veren bir iktidar görüyoruz. Emeklilere ve emekçilere kaşıkla verip kepçeyle alan bir iktidar görüyoruz. Enflasyon ve hayat pahalılığı altında emeklileri inim inim inleten ve bundan bir adım geri dönmeyen bir iktidar görüyoruz. Açlık sınırı altında bir yaşama mahkum edildikleri için mutfak ihtiyaçlarını bile alamaz duruma düşürülmüş, ilerlemiş yaşlarında gururları kırılarak pazar artıklarını toplamak zorunda bırakan bir iktidar görüyoruz.

“MEHMET ŞİMŞEK, GÜN GELDİ, İŞÇİLERİN KÖLELİK ŞARTLARINDA ÇALIŞTIRILMASINI SAVUNDU”

Açıklama şöyle devam etti:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken harcama tutarı, yalnızca Mayıs 2023 için 10 bin 72 liradır. Açlık sınırı 10 bin liranın üzerine çıkarken yoksulluk sınırı 35 bin liraya dayanmıştır. Büyük umutlarla Maliye Bakanlığı’na getirilen Mehmet Şimşek, bakanlığı devralırken kendisine dört elle sarılmalarına sebep olan ekonomik krizin sebebinin, 'Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır' diyerek tek adam rejiminin yanlış ekonomi politikaları olduğunu söylemiştir. Mehmet Şimşek'in rasyonel olmayan, yani akıl dışı, gerçekçi olmayan politikalar sebebiyle oluştuğunu söylediği ekonomik krizin faturasını krizin sorumlusu olmayan, başta emekliler olmak üzere halka keseceğini geçmiş pratiğinden biliyoruz. Neoliberal politikaların sıkı bir savunucusu olan Mehmet Şimşek, gün geldi, ‘Asgari ücret artışı zulümdür’ dedi; gün geldi, işçi grevlerini yasaklamayı, ertelemeyi savundu. Mehmet Şimşek, gün geldi, işçilerin tek güvencesi kıdem tazminatının işsizlik sebebi olduğunu, işgücü piyasasının olabildiğince esnekleşmesini, yani işçilerin kölelik şartlarında çalıştırılmasını savundu."