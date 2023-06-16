Cem Yılmaz emekliliğini duyurdu

Emekli olan ünlüler arasında komedyen Cem Yılmaz da katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyuran Yılmaz, "Artık Bağkur emeklisiyim ilk maaşımı aldım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 18:35
Cem Yılmaz emekliliğini duyurdu
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Komedyen Cem Yılmaz, emekli olduğu haberini paylaştı.

Yılmaz'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağkur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım. 12.680 TL. Teşekkürler hayat. Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm"


Cem Yılmaz

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