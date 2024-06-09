Emeklinin seyyanen zam beklentisi belli oldu

Yayınlanma: 09.06.2024 - 09:30

Güncelleme: 09.06.2024 - 09:30

Geçtiğimiz 5 aylık enflasyon oranının yüzde 22,72 olmasının ardından emeklilerin gözü, maaş zammını netleştirecek olan haziran enflasyonuna çevrildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin daha önce kendilerine verilmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zam ve yüzde 5,7’lik büyüme oranı dikkate alınarak en az 15 bin lira seyyanen zam beklediğini söyledi.

EMEKLİNİN SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ 15 BİN LİRA

TÜED Başkanı Ergün “Seyyanen zam beklentimiz her zaman devam ediyor; çünkü yüzdeli artışlar, eşitsizliği daha da bozuyor. Ülke büyüyor; ancak emekli maaş artışları TÜFE’ye endeksli olduğu için bundan pay alamıyor. Büyümeden emekliye de pay verilmesi noktasında seyyanen zamma ihtiyaç var. Daha önce memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zamdan emekli keseneği de kesilmedi, kesilseydi memur emeklisine de yansıyacaktı. Bu yanlış düzeltilirse, söz konusu zam, memur emeklisine yansıyacağından, işçi ve memur emeklisine de bu farkın verilmesi noktasında bir hak doğuyor. Hem yüzde 5,7’lik büyüme oranı, hem de daha önce emekliye verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zammı düşündüğümüzde hak edilmiş seyyanen zam 12 bin lira civarında. Satın alma gücündeki kayıp da dikkate alındığında, geçen yılın 8 bin 77 lirası bu yıl 8 bin 77 lira olarak yansımayacaktır. Özetle, emeklinin seyyanen zam beklentisi 15 bin lira” dedi.

Aylık bağlama sisteminin değiştirilmesi gerektiğini de belirten Ergün, sistemin yoksul emekliler oluşturduğuna dikkati çekti. Ergün “Aylık bağlama oranı yüzde 70’ten yüzde 35’lere indi. Burada emeklinin çok ciddi kaybı var. Bu parametrelerin değişmesi gerekiyor” diye konuştu.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ DEĞERLENDİRDİ

3 bin liralık bayram ikramiyesini de değerlendiren Ergün şunları söyledi: “Bayram ikramiyesi artışının da bir sisteme oturtulması lazımdı. Ne yazık ki hükûmet bu artış sistemini getirmedi. 1.000 liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında bile artış yapılsa rakamın 5 bin lirayı geçtiğini görürdük. Emekli 1000 lira bayram ikramiyesi aldığı dönemde 700 liraya bir kurban alabiliyordu; bugün bir kurbanı 3 bin liraya alabilme imkânı yok.”