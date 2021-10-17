Emekliler güç birliği yaptı

17 Ekim 2021 Pazar, 02:00

İnternet üzerinde faaliyet gösteren 11 emekli grubu, seslerini daha gür duyurabilmek için tek çatı altında toplandı.

Buna göre Bağımsız Emekliler, Bağımsız Emekliler Platformu, Çağdaş Emekliler, Emekli, Emekliler, Emekli Demokrat Öğretmenler, Emeklilerin Sesi, Tüm Emekliler Bileşim Platformu, Tüm Emekliler Dayanışma Ağı, Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu ile Türkiye Emekliler Platformu, “Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu”nu (TEEK) oluşturdu. Güç birliğiyle ilgili açıklamada “Dün ürettik, bugün insanca yaşamak istiyoruz” vurgusu yapılırken, TEEK’nin dönem sözcüsü İsmail Tutoğlu oldu.

AKP döneminde emekli ve yaşlılık aylıkları arasındaki dengesizliğin giderilmesi bir yana daha da derinleştirildiğini belirten Tutoğlu, “Emeklilik, emekliler için ömrünün son döneminde daha çileli ve kahırlı bir yaşam şekline dönmüştür” dedi. Tutoğlu, 1999 ve 2008 yıllarında yapılan iki “sözde emeklilik reformu” sonucunda aylık bağlama oranlarının düşürülmesi nedeniyle emekli ve yaşlılık aylıklarının da düştüğüne dikkat çekti. 2000-2008 arasında milli gelir artışının yüzde 100’ü yaşlılık aylığı hesaplamalarında dikkate alınırken, 2008 sonrasında oranın yüzde 30’a indirildiğine işaret eden Tutoğlu, şu yorumu yaptı:

LOKMASINI BÖLÜŞÜYOR

“Dün torunlarının harçlık beklediği emekli, bugün torunları ve evlatlarıyla lokmasını bölüşmek zorundadır” dedi. TEEK’nin bugün kamuoyuna da açıklayacağı temel talepler arasında şunlar öne çıktı: “Aylık bağlama oranı, en az yüzde 70 olmak üzere her tam hizmet yılı için yüzde 3 olarak hesaplanmalı. Emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanmasında brüt asgari ücret taban aylığı alt sınırı olarak kabul edilmeli. Emeklilikte yaşa takılan pek çok yurttaşımızın hakları verilmeli ve maaş alması sağlanmalı.”