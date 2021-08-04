Memur ve memur emeklileriyle ilgili toplusözleşme görüşmeleri başladı
Memur ve memur emeklileriyle ilgili altıncı dönem toplusözleşme görüşmeleri önceki gün Ankara’da başlarken, sağlık sektörü çalışanları dün İzmir’de dikkat çekici bir zam eylemine imza attı.
Sendika üyelerinin ekmek-kuru soğan yiyerek gerçekleştirdiği ve “memur taş mı yesin” sorusunun dile getirildiği protesto eyleminde konuşan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yetkili iki konfederasyon temsilcilerini istedikleri düşük zam oranları nedeniyle eleştirdi. Yaklaşık on yıldır açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda aldıkları zammın kendileri için sıfıra eşit olduğunu hatırlatan Doğruyol şöyle devam etti:
“Yetkili konfederasyonlar reel enflasyonun yüzde 35-40 olduğu şu dönemde 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 zam taleplerini hangi hesaplamayla, nasıl buldular? Yüzde 3+ yüzde 3 refah payı ne demektir? Maaşlarımızın alım gücünün, altınla dövizle kıyaslandığında, en az yüzde 50 eridiğini hiç mi görmezsiniz?” Doğruyol, kamu çalışanları olarak “sözde” değil, “gerçek” enflasyona göre zam istediklerini de vurguladı.
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