Memur ve memur emeklileri ile hükümet anlaşamazsa hakem devreye girecek

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında kritik haftaya girildi. Pazar gününe kadar anlaşma sağlanamazsa sözleşme hakeme taşınacak. İktidarın teklifini bir iki puan daha artırması bekleniyor. Ancak imza yetkisini elinde bulunduran Memur-Sen ile iktidarın teklifi arasında 15 puan fark var.

Sözleşme takvimine göre bugün hizmet kollarına ilişkin komisyon raporlarının müzakerelerine devam edilecek. Yarından itibaren 6 gün boyunca sözleşmenin tümüne ilişkin müzakereler yürütülecek.

İktidar ilk teklifinde 2022 için yüzde 5+6, 2023 için de yüzde 6+6 zam teklif etmişti. Bu hafta içerisinde iktidarın bu teklifini bir-iki puan daha artırması bekleniyor. 2022’nin ilk altı ayı için verilen yüzde 5’lik teklifte de artış olabileceğine işaret ediliyor. İktidarın iki yıllık toplam teklifi 23 puan yapıyor.

Memur-Sen, 2022 için yüzde 21, 2023 için de yüzde 17 olmak üzere iki yıllık sürede toplam yüzde 38 oranında zam istiyor. İktidarın ilk teklifi ile Memur-Sen’in teklifi arasında 15 puanlık fark var. Memur-Sen ayrıca toplamda yüzde 6 refah payı verilmesini ve geçmiş dönemdeki kayıpların telafisi için de 600 TL seyyanen zam istiyor. İktidar ise ilk teklifinde refah payı ile seyyanen zam konusunda hiçbir öneride bulunmadı.

EYLEM DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan Memur-Sen 19 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’de Ankara’da eylem yapılmasına ilişkin “süreç içerisinde atılacak olumlu adımlara göre de yeniden değerlendirme yapma” kararı aldı.

Memurlarla pazarlıkta, 22 Ağustos Pazar günü ya sözleşme imzalanmış olacak ya da süreç hakeme taşınacak. Bir önceki sözleşmede de kararı hakem vermişti. Ancak hakem kurulu, iktidarın zam teklifini bir puan bile artırmamış aynen onaylamıştı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda iktidarın belirlediği üyeler çoğunlukta

bulunuyor. Takvime göre, anlaşma sağlanamazsa 23-25 Ağustos günleri arasında hakeme başvurulacak. Hakem kurulu da 26-31 Ağustos günleri arasında kararını verecek. Yasa gereği hakemin verdiği karar kesin ve toplusözleşme hükmünde bulunuyor.